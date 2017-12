Vagas temporárias elevam oferta de emprego no RJ A quantidade de vagas de emprego oferecidas pelo comércio e pela construção civil no Rio cresceu 42,42% em novembro na comparação com outubro, segundo a Pesquisa da Oferta de Emprego, divulgada hoje pelo Instituto Fecomércio-RJ. Em novembro, foram oferecidas 10.170 vagas para 314 diferentes cargos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Do total de postos disponibilizados em novembro, segundo nota da Fecomércio, 30,27% referiam-se a empregos temporários. A comparação com novembro de 2002 também revelou aumento na intenção de contratar. Este ano, foram oferecidas 13,82% a mais de vagas do que as 8.935 registradas no mesmo período do ano passado. Desde o início deste ano, foram registradas 85.558 ofertas de emprego nesses setores, o que representa queda de 23,46% na comparação com o mesmo período de 2002, quando 11.787 vagas foram disponibilizadas. A média salarial no comércio e na construção civil, em novembro, atingiu R$ 467,51, o que representa queda de 20,13% em relação a outubro deste ano (R$ 585,33) e de 2,04% em relação a novembro do ano passado (R$ 477,25).