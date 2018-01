‘Vai piorar antes de melhorar’

“Acho que a presidente tem de sair mesmo e o PT também, pra acabar com toda a corrupção que está por aí. Mas não tenho esperança de que as coisas vão ficar melhor. Antes de a economia melhorar, vai piorar primeiro. Olha o tanto que os juros subiram. Trabalhava como auxiliar de cozinha no hospital da UnB, mas era uma empresa terceirizada e me demitiram. Tenho experiência: já trabalhei em padaria e supermercado. Sempre que vou procurar emprego aqui no Plano, recusam pagar o vale-transporte. Não tem como trabalhar aqui sem esse dinheiro. A passagem de Planaltina de Goiás pra cá custa R$ 6 ida e volta. Tenho de pagar para trabalhar.”