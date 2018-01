Valdery Albuquerque assume Nossa Caixa no dia 19 O economista Valdery Albuquerque assume a presidência do Banco Nossa Caixa no próximo dia 19, quarta-feira. A posse acontece ao meio-dia, na sede administrativa do Banco, no centro da capital paulista. Estarão presentes, entre outras autoridades, o Secretário de Estado da Fazenda de São Paulo, Eduardo Guardia. Valdery Frota de Albuquerque, segundo a Nossa Caixa, tem 39 anos, é economista formado pela (UNB), com pós-graduação em Política Econômica. Ocupou o cargo de presidente da Caixa Econômica Federal - CEF, no período de abril/2002 a janeiro/2003.