Valdir Simão já tem substituto no INSS Apesar de o ministro da Fazenda, Guido Mantega, não ter anunciado oficialmente o nome de Valdir Simão como o novo secretário da Receita Federal, a saída dele da presidência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), onde está atualmente, já é dada como certa. O novo presidente do INSS deve ser Luiz Henrique Fanan, atual diretor de atendimento.