Valdir Simão nega ter sido convidado para a Receita O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (NSS), Valdir Simão, negou, em nota oficial, que tenha sido convidado a ocupar o cargo de secretário da Receita Federal em substituição a Lina Maria Vieira, demitida no final do mês passado pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. Na nota, Simão disse que a sua "disposição" é a de "continuar colaborando com a gestão inovadora do ministro da Previdência Social, José Pimentel, enquanto merecedor de sua confiança e respeito." "Não fui convidado oficialmente a ocupar nenhum outro cargo de direção na administração pública", afirma Simão, na nota.