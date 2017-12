Vale a pena fazer aula particular de idiomas? Na procura por um curso de idiomas, muitas pessoas ficam em dúvida sobre o que vale mais a pena, uma escola especializada ou um professor particular. As duas opções têm fatores positivos e negativos e, para fazer a melhor escolha, o aluno precisa saber qual das alternativas se encaixa melhor às suas necessidades e como escolher um bom professor que corresponda às suas expectativas (veja opinião de um especialista no link abaixo). A aula particular é mais adequada a pessoas que não dispõem de muito tempo para freqüentar um instituto de línguas. Em geral, estes alunos possuem objetivos específicos em relação ao seu aprendizado. Por exemplo, aqueles que querem dominar o idioma rapidamente, para viagens ou negócios. Outro ponto positivo do curso são as aulas personalizadas e dirigidas, já que seguem as características de cada aluno e acompanham seu desempenho. É preciso ter disciplina para bons resultados Uma das principais características das aulas particulares são os horários mais flexíveis, mas o aluno precisa ser organizado. Afinal, esta flexibilidade pode resultar em muitas aulas canceladas, o que prejudica o andamento pedagógico do curso particular. Mesmo podendo repor estas aulas, a quebra na continuidade do aprendizado por períodos longos minimizam os resultados. A conseqüência disso costuma ser a desmotivação do aluno e a sua desistência. Um detalhe deve ser lembrado ao se falar em aula particular: em geral, paga-se mais por esse tipo de ensino em comparação com os cursos em grupo. Mas, como o curso individual tende a render mais, o aluno pode optar por uma carga horária menor para compensar o custo mais elevado. Mesmo assim, os especialistas recomendam duas aulas por semana de uma hora cada, no mínimo, para um aproveitamento adequado. Veja nos links abaixo a opinião de um especialista sobre aulas particulares, os critérios para se escolher um bom curso de idiomas e as orientações da Fundação Procon-SP ao consumidor sobre cursos livres.