Vale aceita ajustar volumes em contratos com clientes A Vale informou nesta terça-feira que está aberta a ajustar os volumes de minério de ferro em seus contratos com os clientes, considerando os cortes de produção que estão ocorrendo na indústria siderúrgica. "Diante da situação do mercado siderúrgico, a Vale compreende o fato de seus clientes não poderem receber todas as quantidades previstas em contrato", informou a mineradora em comunicado. "Por isto, tem atuado com flexibilidade, aceitando os ajustes de volumes em função da necessidade efetiva dos seus clientes", acrescentou a companhia, que afirmou, no entanto, que mudanças no preço do produto não estão em questão. "A Vale não está renegociando e/ou concedendo qualquer tipo de desconto relativamente aos preços contratuais vigentes", informou. Segundo a nota, a empresa continua praticando os preços acertados para o ano contratual, que começou em 1o de abril.