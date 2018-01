Vale aceita exigência da Seae sobre preços A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) deverá cobrar das siderúrgicas brasileiras, no máximo, os mesmos preços fixados pela empresa no mercado internacional para o minério de ferro. Essa é uma das exigências da Secretaria Especial de Acompanhamento Econômico (Seae), do Ministério da Fazenda, para aprovar a compra de quatro empresas conduzidas pela Vale nos últimos três anos. A ex-estatal comprou a Socoimex a Samitri, a Ferteco e 50% da Caemi, ampliando a participação como fornecedora de minério. O governo analisa agora os riscos de a empresa ter participação excessiva no mercado. O diretor da Área de Metais Ferrosos da Vale, Armando de Oliveira Santos, considera que essa exigência "não preocupa", até porque a mineradora "já pratica" preços especiais para as siderúrgicas brasileiras. "É do interesse da Vale que a siderurgia brasileira se mantenha competitiva em termos internacionais, pois é a melhor alternativa para a empresa continuar crescendo", afirmou. O parecer da Seae, divulgado ontem, é o primeiro dos três passos de órgãos do governo ligados às questões da concorrência, conforme o consultor geral da Vale, Pedro Freitas. A Seae faz a avaliação econômica, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), do Ministério da Justiça, analisa as questões jurídicas e o parecer final fica a cargo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Segundo Adriana Bastos, do Departamento Jurídico da Vale "não há um prazo rígido" para a emissão do parecer do Cade, mas ela disse que a Vale "espera" que ocorra em 2003. O diretor da empresa lembrou que a Vale teve de submeter a aquisição de 50% do controle acionário da Caemi à Comissão Européia, por conta de observações das siderúrgicas européias, e o processo foi aprovado em torno de seis meses. A compra das quatro empresas ampliou a fatia da ex-estatal no fornecimento de minério de ferro no mercado interno. Conforme dados da Vale, em 2000, quando começaram as aquisições, o mercado interno consumiu 41,8 milhões de toneladas de minério de ferro, com a Vale fornecendo 44,5% do total, quando considerada isoladamente, e 54,4% incluindo a Ferteco. Em 2001, o mercado interno demandou 40,2 milhões de toneladas de minério de ferro, com a Vale fornecendo 48,7% do total, isoladamente, e 55,4% incluindo a Ferteco. Em 2002 o mercado interno está consumindo 44 milhões de toneladas, com a Vale fornecendo 44,5% do total, isoladamente, e 61,8% quando se inclui a Ferteco. Santos observou que, após as aquisições, a Vale fez pesados investimentos em todas as empresas adquiridas para aumentar a produção. "Se não tivéssemos aumentado a produção, o mercado nacional e mundial de minério de ferro poderia estar vivendo momento de grande pressão, pois a demanda está muito firme", afirmou. O preço do minério de ferro resulta de negociações conduzidas anualmente pelas grandes mineradoras e grandes siderúrgicas internacionais, explicou o diretor da Vale. A partir dessas negociações, os preços do minério de ferro são fixados pelo período de um ano e esse passa a ser o preço de referência para todos os negócios com o minério no mundo, observou. Esses preços, segundo ele, são "públicos" e divulgados regularmente por publicações especializadas.