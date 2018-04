Vale aceitaria queda de 10% no preço do minério de ferro O diretor-executivo da Associação de Aço e Ferro da China (Cisa, na sigla em inglês) e presidente da Associação de Metalurgia do país, Zou Jian, disse que a mineradora brasileira Vale está preparada para assinar um contrato de fornecimento de minério de ferro com os chineses imediatamente, caso estes aceitem um corte de 10% no preço da matéria-prima (commodity). Mas as siderúrgicas da China querem uma redução de 30% a 50% em relação às cotações recordes praticadas no ano passado, disse Zou. Ele afirmou que as mineradoras anglo-australianas BHP Billiton e a Rio Tinto não fizeram suas ofertas de preços. Como os chineses estão relutantes em aceitar até mesmo um corte de 10%, a Vale agora parece esperar a posição que as outras duas mineradoras irão tomar. A Vale conseguiu no ano passado aumentos de 65% a 71% dos preços dos minério em relação aos níveis de 2007. A Rio Tinto e a BHP Billiton depois conseguiram aumentos de 85% em média. Quando isso ocorreu, a Vale tentou obter um reajuste adicional de 10%, o que provocou protestos entre as siderúrgicas chinesas. Sonho Autoridades chinesas afirmam que as negociações deste ano deverão se arrastar. O secretário-geral da Cisa, Shan Shanghua, refutou as notícias de que as três maiores mineradoras do mundo estão pedindo às siderúrgicas chinesas um aumento de 5% para o preço do minério de ferro nas negociações contratuais deste ano. Ele descreveu este plano, caso exista, como "sonhar acordado". "Eu não ouvi essa proposta", disse ele. "Um aumento? Quem aceitaria um aumento? Isso é sonhar acordado. Não é possível. A questão é quanto o preço irá cair, não se ele irá subir ou descer." A vantagem da China em pedir uma diminuição dos preços do minério parece ganhar força, já que os preços do aço também seguem em baixa. A siderúrgica Shougang Group, por exemplo, reduziu a cotação de bobinas laminadas a quente este mês em 400 yuans (US$ 58,5) a tonelada e a Tangshan Iron and Steel, em 260 yuans a tonelada. As taxas de frete também seguem em baixa. As informações são da Dow Jones.