Vale admite entrada de novo sócio A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) deve ganhar um sócio este ano. A mineradora está passando pela mais profunda reestruturação societária desde o descruzamento das ações com a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Mas os dois principais controladores da companhia, a Previ, fundo de pensão do funcionário do Banco do Brasil, e a Bradespar, do banco Bradesco, já fecharam questão sobre um assunto: o novo parceiro não terá mais de 25% do capital, ou seja, ingressa na empresa sem direito a veto no conselho de administração. "Não seria a venda de um bloco grande. Algo abaixo de 25% para não ter direito a veto", disse Renato Gomes, representante da Bradespar na Valepar, holding que controla a companhia. A intenção é manter o controle decisório nas mãos dos atuais sócios. "Essa é uma parceria que vem dando certo", afirmou. O executivo afirmou que a mineradora não precisa de um sócio estratégico, mas admite a entrada de um investidor no longo prazo com os mesmos interesses dos atuais controladores seria positivo. "Não existe nada definido ainda. Mas não há porque carregar uma posição tão elevada dentro da Valepar", disse. Com a saída no mês passado da BHP Billiton do capital da Vale, a participação da Previ e da Bradespar aumentou. A Previ passará a ter cerca de 60% do capital total da Valepar e a Bradespar, em torno de 30%. "Não há necessidade de um investidor de foco para agregar valor à Vale", disse. O executivo sinaliza que os sócios estão aberto a propostas de um investidor de longo prazo, alinhado com os interesses da companhia e que esteja disposto a pagar o preço adequado. Esse valor seria algo em torno do preço pago pela opção de venda exercida pelos sócios estrangeiros, que foi de US$ 343 milhões por 11,56% do capital da Valepar. Gomes não descarta a hipótese de entrada da Votorantim no grupo de controle da mineradora, mas deixa claro que a empresa não faz o perfil do sócio ideal. "Não seria o melhor parceiro para a Vale", disse. "Não precisamos de um sócio operador." Ele lembrou que a Votorantim concorre com a Vale em alguns segmentos, como o de alumínio. "O perfil não é de alguém que tenha conflito de interesse", disse.