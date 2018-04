Vale ainda participa de negociações na China

Notícias recentes sugerem que, enquanto as negociações oficiais continuam sem nenhum sinal de que estejam próximas de uma conclusão, as mineradoras fecham acordos provisórios com determinadas siderúrgicas chinesas. O jornal The Shanghai Morning Post, em sua edição de ontem, informou que a Vale fechou acordos sobre os preços de contrato 2009-2010 com algumas siderúrgicas chinesas, mas acrescentou que ainda não há notícia de que a mineradora brasileira chegou a um acordo final com a Associação do Ferro e do Aço da China (Cisa, na sigla em inglês). O jornal citou um assessor de imprensa da Vale.

A reportagem sugere que esses acordos individuais são provisórios, o que significa que qualquer diferença será compensada logo que a Vale e a Associação acertarem o preço de contrato nacional. Várias usinas reconheceram a existência de tais acordos provisórios com as mineradoras, incluindo a Vale. O jornal não especificou os descontos que a Vale concedeu. A mineradora não quis comentar a notícia. As informações são da Dow Jones.