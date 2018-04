Vale anuncia captação superior a US$ 1 bilhão A Vale anunciou ontem uma captação externa que, pela cotação atual de seus papéis negociados na Bolsa de Nova York (ADRs), pode superar US$ 1 bilhão. O grupo informou que as duas séries de notas com vencimento em 2012 serão "obrigatoriamente" convertidas em ADRs. Desse total, US$ 706 milhões seriam convertidos em ADRs representando ações preferenciais (PNA) e US$ 316 milhões, os papéis ordinários (ON). A Vale informou que pode converter os papéis antes da data do resgate caso ocorram "determinados eventos".