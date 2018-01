Vale anuncia compra de mais ações da canadense Inco A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) divulgou nesta segunda-feira que adquiriu mais 21.455.257 ações ordinárias (ON, com direito a voto) da mineradora canadense Inco, passando a deter a 86,57% das ações ordinárias da empresa. Expirou na última sexta-feira o prazo para que os acionistas que ainda não tinham vendido seus papéis para a Vale fizessem o depósito das ações. No dia 23 de outubro, a Vale comprou 75,6% do capital da Inco e tornou-se a segunda maior mineradora do mundo A Vale pretende adquirir 100% das ações da Inco e, para isso, vai solicitar que a mineradora canadense "convoque imediatamente uma assembléia extraordinária de acionistas da Inco para apreciar proposta de incorporação ou outro procedimento que permita à CVRD adquirir as ações ordinárias remanescentes da Inco", conforme informou em nota. O pagamento dos papéis depositados recentemente por minoritários da Inco será feito à vista, no dia 8 de novembro, no valor de 86 dólares canadenses por ação. Segundo a Vale, somando-se as ações adquiridas recentemente com as 174.623.019 ações ordinárias da Inco compradas no período inicial da oferta, que venceu em 23 de outubro, a companhia detém 196.078.276 ações ordinárias da canadense. Usiminas A Vale informou ainda que seu conselho de administração aprovou a entrada da mineradora no grupo de controle da Usiminas. Foi aprovada também a reestruturação da participação acionária da Vale na siderúrgica mineira, por meio da venda parcial das ações ordinárias da Usiminas de sua propriedade, o que totalizará R$ 378,6 milhões. Hoje a Vale detém o equivalente a 22,99% das ações ordinárias da Usiminas e a 11,46% do capital total da companhia. O acordo de acionistas assinado hoje tem prazo de 15 anos. Em nota, a empresa informou que o "movimento efetuado pela CVRD é consistente com sua estratégia de promover a expansão da indústria siderúrgica brasileira e, simultaneamente, permite a realocação de capital para investimento em seus negócios de mineração".