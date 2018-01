Vale anuncia contrato de longo prazo com Arcelor A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) anunciou hoje a assinatura de um contrato de longo prazo com a Arcelor, maior produtora de aço do mundo. Segundo a empresa, o acordo prevê o fornecimento, até 2009, de 20 milhões de toneladas de minérios finos e granulados para as usinas da Arcelor na Europa. "Este é o maior contrato já assinado na história da CVRD e reflete o interesse comum das empresas em fortalecer o relacionamento de longo prazo, iniciado em 1968", afirmou o presidente da Vale, Roger Agnelli, em comunicado.