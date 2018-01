Vale anuncia contratos com siderúrgicas chinesas A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) comunicou nesta quinta-feira a assinatura de novos acordos e aditivos contratuais, para fornecimento de minério de ferro, com um grupo de siderúrgicas chinesas. Os negócios, todos de longo prazo, envolvem um volume médio adicional de vendas de 19,4 milhões de toneladas anuais entre 2007 e 2017, e de 8,1 milhões de toneladas anuais entre 2018 e 2031. "Estes contratos contribuem para reforçar o relacionamento da CVRD com a China e refletem sua posição como o mais importante fornecedor de minério de ferro de alta qualidade para o mercado chinês", diz o aviso da empresa.