Vale anuncia investimentos de US$ 12,9 bilhões em 2010 O presidente da Vale, Roger Agnelli, informou hoje que os investimentos da mineradora para 2010 somam US$ 12,9 bilhões. Desse total, 80% serão investidos na América do Sul, sendo R$ 15,514 bilhões no Brasil (considerando o fechamento do câmbio de hoje, o valor dos investimentos no Brasil soma US$ 9,080 bilhões). O executivo também informou que 51% do orçamento será destinado para os segmentos de minério e logística.