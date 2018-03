Vale anunciará amanhã investimentos em MG, diz Aécio O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), afirmou hoje que a mineradora Vale anunciará amanhã investimentos de grande porte no Estado. O anúncio dos investimentos da companhia está previsto para as 15 horas, no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. O governador não revelou o valor que será anunciado. "Estou otimista quanto ao anúncio e me parece que é algo absolutamente expressivo", disse.