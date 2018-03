Vale anunciará nesta quarta investimentos em MG, diz Aécio

O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), afirmou nesta terça-feira, 13, que a mineradora Vale anunciará nesta quarta-feira investimentos de grande porte no Estado. O anúncio dos investimentos da companhia está previsto para esta quarta, às 15 horas, no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. O governador não revelou o valor que será anunciado. "Estou otimista quanto ao anúncio e me parece que é algo absolutamente expressivo", disse ele. Segundo fonte do setor, a Vale deverá anunciar aportes que totalizam cerca de R$ 10 bilhões. Os recursos, conforme a fonte, deverão ser usados principalmente para expansões de seus projetos em Minas Gerais.

No dia 22 de setembro, durante o 13º Congresso Brasileiro de Mineração, promovido pelo Ibram, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Sérgio Barroso, revelou que a Vale deveria anunciar investimentos em novos projetos e expansões de minas no Estado. Mas, na ocasião, Barroso afirmou que os investimentos seriam de aproximadamente R$ 6 bilhões.

Segundo Barroso, um dos projetos, denominado Apolo, fica entre os municípios de Santa Bárbara e Caeté, na região Central do Estado, e tem capacidade para a produção de aproximadamente 24 milhões de toneladas de minério de ferro. Ele deverá demandar investimentos em torno de R$ 4 bilhões

Outro plano que poderá ser incluído neste programa é a expansão da mina de Conceição, em Itabira, também na região Central de Minas e considerado o berço da Vale. Nesta localidade, a mineradora explora ainda a mina de Cauê, que juntas têm capacidade para a exploração de 50 milhões de toneladas de minério de ferro/ano. Procurada pela Agência Estado, a Vale não confirmou oficialmente o anúncio do investimento.