Vale assina contrato de US$ 9 mi com companhia sueca A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) assinou um contrato com a empresa sueca Atlas Copco, produtora de ferramentas e maquinaria de construção e mineração, no valor de 70 milhões de coroas (US$ 9 milhões). Segundo o documento, a empresa sueca proporcionará à companhia brasileira 11 plataformas de perfuração para minas de ferro. A venda foi feita por meio da Lequip Importação e Exportação de Maquinas e Equipamentos, distribuidor da Atlas Copco Drilling Solutions no Brasil. "A CVRD tem sido um cliente importante há bastante tempo, e este amplo pedido consolida nossa posição forte na indústria de mineração do Brasil", ressaltou o chefe da área de negócios da Atlas Copco, Bjoern Rosengren.