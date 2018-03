Vale assina contrato para transporte de grãos com Ceagro

A Vale assinou contrato de 25 anos com a Ceagro Agronegócios para transporte e embarque marítimo de 240 mil toneladas de grãos por ano, pela Estrada de Ferro Carajás (EFC) e Ferrovia Norte Sul (FNS), segundo comunicado divulgado há pouco pela Vale à imprensa. A Ceagro Agronegócios atua na compra e venda de grãos e insumos.

Para a operação, a Ceagro alugará 30 vagões graneleiros da Ferrolease, empresa que oferece serviços de aluguel de equipamentos ferroviários. Os grãos serão transportados na rota Porto Franco (TO) e Colinas do Tocantins (TO) para São Luis (MA), onde serão embarcados no Terminal Marítimo de Ponta da Madeira.

O corredor logístico formado pelas ferrovias Carajás e Norte Sul atenderá os clientes das regiões do Maranhão, Piauí e Tocantins, além de fomentar a produção de grãos em outros estados brasileiros, como Bahia e Mato Grosso, segundo a Vale. "Este contrato demonstra a confiança dos clientes em nosso corredor logístico no Norte e Nordeste do país, como nova alternativa competitiva para o escoamento de grãos dessas regiões", afirmou o diretor de Comercialização de Logística da Vale, Marcello Spinelli, por meio de nota.