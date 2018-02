Vale bate Petrobrás na liderança das bolsas da América Latina

Depois de dois anos na liderança, as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Petrobrás deixam de ser as ações mais negociadas na América Latina. Em julho, o topo do ranking passa a ser encabeçado pelas ações preferenciais da Companhia Vale do Rio Doce. Estudo da Economática - empresa de análises financeiras - aponta que o volume médio diário dos papéis da Petrobrás no mês passado, até o dia 30, foi de R$ 429 milhões contra R$ 445 milhões da Vale do Rio Doce. Veja o gráfico das ações Tomando por base a valorização, as ações da Vale também continuam na frente. As preferenciais do tipo 5 acumulam alta de 46,9% em 2007, até o dia 30 de julho. Já as preferenciais da Petrobras subiram 9,0% e o Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - registra alta de 22,71% no período. Nesta terça-feira, após o fechamento dos mercados, a Vale do Rio Doce divulgará o resultado do segundo trimestre deste ano. Os papéis da Petrobrás eram os mais negociados na América Latina desde Julho de 2005, quando ultrapassou a ação preferencial da Telemar. Desde 1994, as ações da Vale somente conseguiram ter um volume médio diário no mês superior ao das ações da Petrobrás em duas oportunidades: junho de 1996 e abril de 2005. No ranking das dez ações mais negociadas da América Latina encontramos oito ações brasileiras e duas ações mexicanas. Vale destacar também as ações do Unibanco, que no mês de Julho de 2007 passou para a sétima colocação entre as ações mais negociadas na América Latina, ultrapassado o volume do Itaú que ficou na décima colocação. No setor bancário a ação preferencial do Bradesco ainda é a ação mais negociada. Veja abaixo o ranking das dez ações mais negociadas na América Latina: 1- Vale do Pio Doce (PNA) 2- Petrobrás (PN) 3- America Movil 4- Bradesco (PN) 5- Usiminas (PNA) 6- Vale Rio Doce (ordinárias, ON) 7- Unibanco (unN1) 8- Wal Mart do México 9- Siderúrgica Nacional (ON) 10 - Banco Itaú Holding Financeira (PN)