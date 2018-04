Vale bate recorde de vendas de minério de ferro A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) bateu novo recorde de vendas de minério de ferro e pelotas durante o segundo trimestre de 2002, alcançando 36,330 milhões de toneladas, superando em 4,5% o recorde anterior, de 34,769 milhões de toneladas, registrado no terceiro trimestre de 2001. No acumulado do semestre, as vendas somaram 70 milhões de toneladas, volume 14,1% superior ao do mesmo período de 2001. Segundo informações da empresa, os embarques cresceram 7,9% no segundo trimestre de 2002 em relação ao primeiro trimestre do ano, e 16,5% contra o igual período do ano passado. As vendas de minério de ferro foram responsáveis por 78,9% do volume total embarcado de abril a junho de 2002. Os granulados responderam por 10% e as pelotas por 11,1%. Segundo relatório da empresa, as vendas de pelotas foram as que mais cresceram, com aumento de 23,1% sobre os primeiros três meses de 2002. O mercado interno foi responsável por 38,6% da receita bruta da controladora no segundo trimestre do ano. Em volume, as vendas para o mercado doméstico cresceram 13,7% no período, em relação ao trimestre anterior, e 18,4% em relação ao mesmo período de 2001. A China foi o maior mercado da Vale do Rio Doce no exterior, respondendo por 10,3% da receita bruta da controladora. Em volume, as vendas de minério de ferro para a China cresceram 13,6% no segundo trimestre do ano em relação ao primeiro trimestre; e 78,6% contra o segundo trimestre de 2001, totalizando 5 milhões de toneladas. O Japão recebeu 4,3 milhões de toneladas no período, com crescimento de 16,2% sobre o primeiro trimestre do ano e de 4,9% em comparação com o segundo trimestre do ano passado. O país respondeu por 8,1% da receita bruta da empresa. Segundo informações da empresa, as perspectivas são de continuidade do crescimento das importações chinesas no segundo semestre do ano. Segundo a empresa o crescimento é motivado pela expansão do Produto Interno Bruto (PIB) do país e pela substituição de minério doméstico pelo importado, e da manutenção dos atuais níveis de preços do aço.