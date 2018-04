Vale com FGTS já rende quase 15% e Petrobrás retorna a 100% O trabalhador que investiu os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na compra de ações da Vale do Rio Doce tem motivo para animação, pelo menos na primeira semana após a distribuição das ações da mineradora. O ganho médio apurado pelos Fundos-Vale está perto de 15%, segundo algumas instituições. O rendimento acumulado incorpora o desconto de 5%, concedido pelo governo na distribuição dos papéis, e a variação do preço da ação desde a definição de sua cotação de venda, considerada atraente ao investidor pelo diretor da Finasa Asset Management, Luis Alberto Cardoso de Melo. "No entanto, apesar de o ganho já ser bom, os aplicadores puderam investir apenas 29% do que pretendiam", lembra. O desempenho na largada sugere que os Fundos-Vale não devem frustrar a expectativa dos investidores que apostaram neles. Supera de longe o rendimento de muitos anos do FGTS, mas seria precipitação o prognóstico de que replicarão o ganho dos Fundos-Petrobrás (ler adiante). O dinheiro ancorado na Vale só poderá ser transferido para outro fundo em 27 de setembro. A carência é ampliada para um ano para retorno à conta do FGTS. A perspectiva para o desempenho da ação ON da Vale, que compõe os fundos, para esse período de carência é positiva. Melo acredita no sucesso e na alta da ação da mineradora. Outro dado alentador é o fato de a Vale do Rio Doce ter superado recordes de exportação de minério de ferro no mês passado. Os trabalhadores que já haviam aplicado parte do FGTS na Petrobrás assistem à nova arrancada de rentabilidade do investimento. O ganho dos Fundos-Petrobrás, que havia batido 100% e recuado a cerca de 70%, está aproximando-se de R$ 2 de patrimônio para cada R$ 1 aplicado. Por trás dessa rentabilidade está, principalmente, a elevação do preço do barril do petróleo no mercado internacional. A alta lá fora puxa o preço dos produtos e, por tabela, o lucro da estatal, afirma Fábio Garcez Barbosa, superintendente de Renda Variável do Itaú. O novo reajuste da gasolina, o terceiro em 35 dias, deve engordar ainda mais a rentabilidade da Petrobrás e dos acionistas dela. No entanto, como a aplicação é de renda variável, o investidor pode enfrentar turbulências de um ano eleitoral e de possíveis crises internacionais. De todo modo, ao longo do tempo, tanto a Petrobrás como a Vale são ações com elevado potencial de valorização.