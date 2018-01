Vale compra a australiana AMCI por US$ 660 milhões A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) comprou 100% da AMCI Holdings Australia Pty, por 835 milhões de dólares australianos - equivalente a cerca de US$ 660 milhões. Segundo comunicou nesta segunda-feira, 26, a mineradora brasileira, a AMCI HA é uma empresa privada com sede em Brisbane, no Estado de Queensland, que opera e controla ativos de carvão por meio de investimentos em joint ventures (parcerias). "A participação da CVRD é equivalente à capacidade nominal de produção de 8 milhões de toneladas de carvão (predominantemente carvão metalúrgico) e reservas de 103 milhões de toneladas", informa o comunicado. A dívida líquida da AMCI HA, em 30 de novembro de 2006, era de 157 milhões de dólares australianos. "A aquisição da AMCI HA cria uma forte plataforma de crescimento para o desenvolvimento do negócio de carvão da CVRD e contribui para diversificar nosso portfólio de produtos, provendo simultaneamente a diversificação geográfica em um país investment grade (grau de investimento) e um dos mais ricos em recursos naturais no mundo, a Austrália", afirmou a Vale em nota. "Isso nos permite acesso a ativos em operação, com infra-estrutura logística disponível e grande potencial de crescimento."