Vale compra operação de carvão na Austrália A Companhia Vale do Rio Doce aumentou suas operações de carvão na Austrália ao exercer a opção de compra de uma participação de 51% no projeto Belvedere por US$ 90 milhões. A Vale vai pagar US$ 45 milhões para subsidiárias da Aquila Resources Ltd. e US$ 45 milhões para a AMCI International AG. A Vale tem ainda a opção de elevar sua participação no projeto para até 100%, adquirindo os outros 49% a um valor a ser determinado na data de exercício da opção. O Belvedere é um projeto de carvão em mina subterrânea, na região de Bowen Basin, ao Sul do Estado de Queensland, na Austrália. Com essa aquisição, a Vale passa a ter operações de carvão nesse país com capacidade de produzir 8 milhões de toneladas por ano, que poderão ser expandidas no futuro com o desenvolvimento de Belvedere. "Investimentos em carvão são parte importante da nossa estratégia e a aquisição representa mais um passo para a construção de uma significativa plataforma de crescimento", disse a Vale. A empresa está também em operações de carvão na China e deve iniciar em breve um projeto em Moçambique.