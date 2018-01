Vale conclui compra das ações da Caemi A Companhia Vale do Rio Doce anunciou ontem à noite a conclusão da compra de 50% das ações ordinárias e 40% das ações preferenciais da Caemi Mineração e Metalurgia, que eram controladas pelo grupo japonês Mitsui. O negócio envolveu US$ 426,4 milhões. A partir de agora, a Vale tem o controle total das ações ordinárias e 40% das ações preferenciais, ou 60,2% do capital total da Caemi. O negócio foi realizado de acordo com os termos anunciados pela Vale em 31 de março deste ano.