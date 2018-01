Vale dá férias coletivas para 170 empregados em MG

Reuters - A Vale informou nesta quarta-feira, 24, que está colocando em férias coletivas cerca de 170 empregados que trabalham nas unidades de minério de ferro de Feijão e Jangada, nos municípios de Brumadinho e Sarzedo (MG), durante o mês de julho, devido à fraqueza dos preços da commodity.

A medida está relacionada à paralisação de usinas de tratamento de minério a seco que operam com maior custo e material de menor qualidade nessas unidades. As demais atividades realizadas em Feijão e Jangada continuarão normalmente, segundo a companhia.

"Este grupo representa menos de um por cento do total de empregados da Vale em Minas Gerais", afirmou a mineradora.

Em abril, ao comentar prejuízo no primeiro trimestre, executivos da mineradora informaram que empresa substituiria a produção de cerca de 22 milhões de toneladas de minério de ferro com menor qualidade e de maior custo neste ano e estudava ainda a retirada de outros volumes pouco competitivos, em meio ao cenário de preços baixos da commodity.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em relação à produção, disse a Vale, "eventuais reduções de volumes em estruturas de operações serão compensadas em outras unidades que trabalham de forma interligada", ressaltou a companhia, por meio de sua assessoria de imprensa.

Além disso, a entrada em operação de novos empreendimentos em Minas Gerais, denominados Projetos Itabiritos, resultados de investimentos da ordem de US$ 5,5 bilhões nos últimos anos, "contribuem com capacidade adicional de produção no Estado."

(Por Roberto Samora e Stephen Eisenhammer)