Vale desmente interesse pela Cadam A Vale do Rio Doce desmentiu hoje qualquer interesse na compra da Caulim da Amazônia (Cadam). A Cadam, a maior produtora e exportadora de caulim para revestimento de papéis do País, é controlada pela Caemi, que por sua vez é controlada pela Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) - com 50% das ações ordinárias. A informação desse provável interesse foi divulgada hoje pela imprensa. O diretor-financeiro da Vale do Rio Doce, Fabio de Oliveira Barbosa, negou a informação e explicou que a Caemi realmente está interessada em vender sua participação na Cadam para obter fundos para uma operação maior, a compra da Ferteco, controlada integralmente pela Vale do Rio Doce. O executivo acrescentou que, apesar de a Caemi não ter estrutura financeira para fazer uma proposta de compra pela Ferteco neste momento, a CVRD tem interesse em vender o ativo. O diretor participou de reunião realizada pela Associação Brasileira de Mercados de Capitais (Abamec-SP). Durante o encontro, afirmou que os investimentos da CVRD nos próximos cinco anos, de US$ 6 bilhões, estão concentrados nas áreas de alumínio, cobre, níquel, energia e logística e na ampliação da produção de minério de ferro, entre outros insumos. Alumínio e nível O orçamento para a área de alumínio, de US$ 600 milhões, prevê o início da produção da Mina de Paragominas. A previsão é produzir 4,5 milhões de toneladas de bauxita na mina a partir de 2005. A empresa programa ainda nova expansão da planta de produção de alumina da Alunorte, das atuais 2,4 milhões de toneladas para 4 milhões de toneladas. Na área de níquel, segmento onde a empresa acabou de iniciar estudos de pré-viabilidade, é previsto investimento de US$ 700 milhões. A meta é produzir 45 mil toneladas do insumo a partir de 2008. Os investimentos na área de energia, por sua vez, devem somar US$ 600 milhões nos próximos cinco anos. Em 2003, duas novas usinas devem entrar em operação - Candonga (140 MW) e Aimorés (330 MW). Também está previsto o início de obras das usinas de Capim Branco I (240MW) e II (210MW), no triângulo mineiro. A empresa tem ainda a concessão de mais três usinas, Foz do Chapecó (com capacidade instalada de 855 MW) e localizada na divisa dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Santa Isabel (1.087 MW), na divisa dos Estados de Tocantins e Pará, e Estreito (1.087 MW), entre Tocantins e Maranhão.