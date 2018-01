Vale deve suspender pagamento de dividendo

Pressionada pela queda livre no preço do minério de ferro, a Vale anunciou na quinta-feira que vai propor ao seu conselho de administração não pagar dividendos ao longo de 2016 para preservar o caixa nesse momento de incerteza no setor. Em encontro com investidores e analistas estrangeiros em dezembro, o presidente da companhia, Murilo Ferreira, já dava pistas da intenção da mineradora de ser mais prudente em sua política de dividendos nos próximos dois anos.

Além de suspender o pagamento deste ano, a Vale quer discutir no conselho uma nova política de dividendos, mais alinhada ao cenário de grande volatilidade no preço do insumo e excesso de oferta. Se aprovada, a proposta será levada à assembleia geral de acionistas em abril.

O atual estatuto social da companhia determina que pelo menos 25% dos lucros líquidos anuais devem ser destinados ao pagamento de dividendos. Em 2015, a Vale pagou somente a metade do valor de remuneração aos acionistas proposta inicialmente para o período. A gestão mais conservadora do caixa inclui ainda uma redução de investimentos e de produção de minério de ferro, insumo carro-chefe das vendas da companhia.