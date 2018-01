Vale disputa mineradora indiana com mais três empresas A Companhia Vale do Rio Doce, a siderúrgica Arcelor Mittal, a Vedanta Resources e o grupo indiano Aditya Birla estão na reta final do processo de compra de 51% da mineradora Sesa Goa, da Índia, informou o Business Standard nesta quarta-feira. As quatro empresas foram selecionadas entre as seis que tinham feito propostas de compra em 19 de fevereiro e deverão receber autorização para visitar as plantas da mineradora indiana na segunda semana de março. A visita deve ocorrer antes da entrega de ofertas finais no final do próximo mês, publicou o jornal. As ofertas das gigantes Anglo American e da anglo-australiana Rio Tinto foram rejeitadas, segundo o diário, que citou fontes próximas da operação. A japonesa Mitsui colocou sua participação de 51% na Sesa Goa à venda. O vencedor do processo terá também que fazer uma oferta aberta de aquisição de mais 20 por cento da Sesa Goa para os acionistas da empresa. A Sesa Goa detém minas de minério de ferro nos Estados indianos de Goa, Karnataka e Orissa e exporta principalmente para China, Taiwan, Japão e Paquistão.