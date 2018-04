Vale diz não ter apresentado proposta pela Mosaic

Em comunicado divulgado ontem ao mercado, a Vale informou que até o momento não realizou qualquer proposta para a aquisição de empresas no setor de fertilizantes. Na quarta-feira, o Estado publicou reportagem na qual fontes afirmam que a mineradora brasileira estuda entrar na briga pela Mosaic, empresa controlada pela Cargill Fertilizantes e a IMC Global, duas líderes no segmento de agronegócio. No comunicado, a Vale não confirma nem nega a análise da Mosaic e apenas informa ser "frequentemente" procurada por intermediários financeiros para verificar oportunidades de aquisições no segmento de fertilizantes. Entretanto, a mineradora destaca que irá se manifestar publicamente na eventualidade de qualquer decisão. A companhia ressaltou que a expansão no segmento de fertilizantes é considerada um de seus "objetivos estratégicos". Segundo o comunicado, a mineradora tem à sua disposição "amplas formas de opções de crescimento orgânico". A expectativa é que a execução dos atuais investimentos possam transformar a Vale em uma das líderes mundiais no ramo de potássio, atingindo uma produção estimada de 12 milhões de toneladas anuais. Para a empresa, esse caminho é tido como prioritário e que oferece alto retorno, sendo "superior àqueles apresentados por eventuais investimentos em aquisições de empresas", diz. Entretanto, no início do comunicado, a mineradora destacou que também explora aquisições de ativos e empresas como instrumento para atingir seu objetivo permanente de criação de valor. "Com seus investimentos em projetos de fertilizantes, a Vale dará importante suporte como fornecedora de matéria-prima para a expansão da agricultura brasileira, uma das maiores e com maior potencial de crescimento no mundo, contribuindo, inclusive, para que nossos agricultores possam se defrontar com um ambiente bem mais competitivo na oferta de insumos essenciais para a produtividade de suas lavouras", diz o comunicado. A empresa lembrou que, por sua sólida posição financeira, é alvo de rumores e especulações sobre compra de empresas no ramo de mineração. INTERESSE A reportagem publicada pelo Estado informou que a principal concorrente da Vale, a anglo-australiana BHP Billiton, também estaria interessada na Mosaic. O negócio é avaliado em cerca de US$ 25 bilhões, cifra que embute um prêmio de controle sobre o atual valor de mercado da companhia, que gira em torno de US$ 20 bilhões na Bolsa de Nova York. Segundo as fontes, a Cargill vem sendo assessorada na venda do ativo pelo Banco Credit Suisse. Já a Vale estaria trabalhando com o Morgan Stanley no desenvolvimento de uma proposta a ser levada aos controladores da Mosaic, uma das líderes na produção de fertilizantes e nutrientes para alimentação animal e que atua em mais de 40 países.