Vale diz que não está preocupada com economia chinesa A Companhia Vale do Rio Doce não está preocupada com um eventual desaquecimento da economia chinesa. Ao contrário, a mineradora espera ampliar para os inéditos 100 milhões de toneladas a venda de minério de ferro para o país em 2007. O volume, além de ser 31,5% superior ao exportado em 2006, irá representar um terço das vendas totais da companhia este ano. O diretor executivo de Finanças da mineradora, Fábio Barbosa, avalia que não há nenhum sinal até agora de desaceleração da economia chinesa. "Nós estamos acompanhando de perto. O presidente (da Vale, Roger Agnelli) esteve na China na semana passada", disse. E completou: "Não houve redução nos embarques dos nosso produtos." Barbosa não acredita que os planos do governo chinês de reduzir o ritmo de crescimento da economia local se concretizem. "O governo já tentou antes e não conseguiu. (...) A economia chinesa vai continuar andando forte", concluiu. Lucro recorde A Vale anunciou na quarta, dia 7, lucro de R$ 13,431 bilhões em 2006. Apesar de ter batido mais um recorde histórico, a mineradora teve desempenho abaixo do que esperava o mercado. Projeções de analistas de bancos e corretoras, como ABN Amro, Ágora e Brascan, indicavam resultado R$ 1,5 bilhão maior. Mesmo assim, o novo recorde de lucro, receita, geração de caixa e produção foi comemorado pela empresa. A empresa calcula que seu valor de mercado aumentou em mais de US$ 75 bilhões nos últimos seis anos e destaca que o retorno total aos acionistas chegou a 42,7% ao ano no período de 2001 a 2006. O lucro de 2006 correspondeu a um aumento de 28,6% em relação aos R$ 10,443 bilhões apurados em 2005. Um dos principais motivos foi o aumento de 19% nos preços do minério no início de 2006. A receita líquida atingiu R$ 46,746 bilhões, o que representa uma alta de 32,2% frente ao ano anterior. No detalhamento de seu desempenho, a companhia destaca as vendas de minério de ferro e pelotas, os principais produtos do grupo, que bateram o recorde de 272,6 milhões de toneladas e tiveram como um dos principais destinos o mercado chinês. Compra da canadense Inco Também a compra da mineradora canadense Inco, por quase US$ 18 bilhões, em outubro do ano passado, foi destacada na nota, com foco na manutenção do perfil de endividamento da companhia, apesar do alto valor do negócio. Com a compra da Inco, o endividamento da Vale subiu de US$ 5 bilhões em 2005 para US$ 22,5 bilhões no final de 2006. Segundo a empresa, o resultado do quarto trimestre do ano passado já trouxe reflexos parciais da consolidação da Vale-Inco, com a maior produção trimestral de níquel. A Inco era a segunda maior produtora de níquel do mundo. A consolidação das receitas da Inco contribuiu para elevar em R$ 6 bilhões a receita bruta da empresa, que atingiu o recorde de R$ 46,746 bilhões em 2006. As exportações, de US$ 9,656 bilhões, cresceram 37,5% em comparação a 2005 e consolidaram a Vale como a maior exportadora líquida brasileira, com saldo de US$ 8,784 bilhões, o que representou uma contribuição de 19% do superávit total da balança comercial brasileira. Números R$ 46,7 bilhões: foi a receita da Vale, alta de 32,2% em relação ao ano anterior. R$ 13,4 bilhões: foi o lucro líquido da empresa, ante R$ 10,4 bilhões de 2005. US$ 26 bilhões: foi o total de investimentos, sendo US$ 21,5 bilhões gastos com aquisições. US$ 8,7 bilhões: foi o valor das exportações líquidas, o que fez a Vale contribuir com 19% do superávit da balança comercial brasileira.