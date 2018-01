Vale diz que relatório da SDE tem inconsistência e ilegalidade Os advogados e consultores da Companhia Vale do Rio Doce defenderam hoje, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o argumento de que as recomendações da Secretaria de Direito Econômico (SDE) sobre as operações de compra feitas pela Vale de pequenas mineradoras têm inconsistências e algumas ilegalidades. Segundo um dos advogados, José Inácio Franceschini, a Vale tem buscado explicitar aos conselheiros essas incoerências por meio de dados e informações do setor. Ao deixar o prédio do Cade, ele não quis detalhar esses argumentos. O grupo se reuniu por cerca de duas horas, hoje, com o conselheiro Luiz Scaloppe. Segundo os advogados, já houve outras reuniões desde que o relatório da SDE se tornou público, no final de janeiro "Estamos sempre dispostos a conversar para esclarecer melhor o Cade", disse Franceschini. Entre os consultores da Vale que participaram da reunião de hoje estava o economista e ex-presidente do Cade Ruy Coutinho.