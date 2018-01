Vale do Rio Doce a caminho de novos recordes A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) confirmou com o primeiro cliente europeu o reajuste de 9,5% no preço do minério de ferro para o ano que vem. O porcentual, que já havia sido negociado com grupos asiáticos, foi acertado na quinta-feira com a siderúrgica italiana Ilva, e a expectativa é que seja mantido nas conversas com os gigantes Arcelor Mittal e ThyssenKrupp. Para analistas, os novos preços, aliados ao aumento da demanda, devem contribuir para que a Vale supere, em 2007, o recorde de lucro esperado para este ano. A forte demanda pelo minério tem garantido à Vale resultados cada vez melhores nos últimos anos. O lucro da empresa passou de R$ 4,5 bilhões em 2003 para US$ 10,4 bilhões em 2005. Este ano, até setembro, o lucro já estava em US$ 10,1 bilhões - ou seja, mantida a média dos três trimestres, passaria dos R$ 13 bilhões no ano. A receita da empresa também teve um grande crescimento. Passou de R$ 20,9 bilhões em 2003 para R$ 35,4 bilhões no ano passado. Em 2006, de janeiro a setembro, estava em R$ 30,1 bilhões. O reajuste de 9,5% conseguido este ano vem depois de um impressionante aumento de 71,5% em 2005 e de 19% no ano passado. Ou seja, no acumulado dos últimos três anos, o preço do minério de ferro já subiu mais de 120%. "O cenário é de resultados crescentes para a Vale, dado que a demanda tende a crescer e os preços serão maiores", diz a analista da corretora Ágora Sênior, Cristiane Viana. As negociações com a Ilva incluíram novas cotações para as pelotas de ferro para uso em alto-forno, que não foram negociadas com os grupos asiáticos. Segundo nota da Vale, o produto terá um reajuste de 5,28%. O valor ficou dentro das expectativas do mercado, confirmando a recuperação de preços após a queda de 3% em 2005. Em relatório divulgado antes do fechamento com a Ilva, o banco Brascan estimava alta entre 5% e 10% para o preço das pelotas. Já Cristiane, da Ágora, disse que a variação dos preços da pelota ficou levemente acima do percentual estimado pela corretora, que era de 3,5% a 5%. A Vale informou em comunicado que sua produção de minério de ferro cresceu em 52 milhões de toneladas nos últimos dois anos e deve fechar 2006 perto dos 263 milhões de toneladas. Para 2007, a expectativa é atingir 300 milhões de toneladas. "Continuaremos a investir para adicionar nova capacidade de produção de minério de ferro de alta qualidade para atender às necessidades dos nossos clientes no futuro próximo", diz o comunicado. Este ano, a primeira companhia a fechar os preços do minério de ferro para 2007 foi a chinesa Baosteel. A negociação, extremamente rápida, acabou surpreendendo o mercado, já que, tradicionalmente, os primeiros acordos sempre foram fechados com siderúrgicas japonesas. Segundo o relatório do Brascan, já fecharam acordos com a Vale, além da Baosteel, as siderúrgicas japonesas Nippon Steel, JFE, Sumitomo, Kobe e Nisshin, além da coreana Posco.