Vale do Rio Doce lucrou R$ 4,5 bilhões em 2003 A Companhia Vale do Rio Doce fechou 2003 com um lucro recorde de R$ 4,509 bilhões, mais do que o dobro dos R$ 2,466 apurados no ano anterior. Com exceção da Petrobras, que acumulou ganhos de R$ 18 bilhões no ano passado, a mineradora brasileira liderou o ranking das companhias abertas no país, superando inclusive os lucros obtidos pelos bancos no mesmo período. A combinação de preços em alta e aumento do volume de vendas foi responsável pelo lucro recorde. O aquecimento do setor siderúrgico incrementou a demanda por minério de ferro no mundo, com destaque para a China. A encomendas do país por cresceram 25% e só puderam ser atendidas porque a mineradora ampliou em 21,2% sua produção doméstica. O balanço revela que a produção da Vale superou a marca de 200 milhões de tonelada de aço pela primeira vez. Em 2003, a empresa bateu recorde também em vendas e produção. As vendas de minério de ferro e pelotas alcançou 186,8 milhões, um aumento de 14% em relação a 2002. O balanço mostra ainda que a receita com exportações cresceu 24,6%, para US$ 3,9 bilhões.