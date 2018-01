Vale do Rio Doce tem produção recorde no 2º trimestre A produção de minério de ferro da Companhia Vale do Rio Doce atingiu 51,516 milhões de toneladas no segundo trimestre deste ano, um crescimento de 9,3% sobre igual período de 2003. Segundo a Vale do Rio Doce, o resultado é recorde na história da empresa. A produção de minério de ferro superou também em 10,7% a do primeiro trimestre de 2004. A companhia atribui o resultado positivo à demanda global crescente por minérios e metais. No acumulado do primeiro semestre, a produção de minério de ferro da CVRD somou 98,033 milhões de toneladas, contra 90,535 milhões em igual período do ano passado. O crescimento foi de 8,28%. Outros produtos que se destacaram foram pelotas e ferro-ligas, cujas produções aumentaram em 36,3% e 28,8%, respectivamente, no primeiro semestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2003. O aumento observado em pelotas atingiu 30% e em ferro-ligas, 12,1%, no segundo trimestre na comparação com os mesmos meses de 2003.