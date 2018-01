Vale é a 1ª empresa brasileira a receber grau de investimento A Companhia Vale do Rio Doce é a primeira empresa brasileira a receber o status de grau investimento de uma agência análise de risco, a norte-americana Moody´s. Com a nova classificação, a companhia pode captar a custos mais baixos. Segundo o presidente da Vale, Roger Agnelli, a empresa estará mais preparada para competir no mercado internacional. As ações da empresa subiram mais de 3% após a anúncio.