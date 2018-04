Vale é a única a negociar na China A Vale é agora a única mineradora que mantém negociações com a China sobre os preços de contrato para o fornecimento de minério de ferro, informou o jornal 21st Century Business Herald. Citando um funcionário da Associação do Ferro e Aço da China, a reportagem diz que as mineradoras Rio Tinto e BHP Billiton não estão mais na mesa de negociações, depois da prisão de quatro funcionários da Rio Tinto, acusados de roubar segredos de Estado e espionagem.