Vale e Arcelor fecham acordo para preço do minério de ferro A Companhia Vale do Rio Doce informou que concluiu hoje, com a Arcelor, as negociações para o preço do minério de ferro em 2004. O minério de ferro fino de Carajás, CJF, terá alta de 18,62% sobre o ano passado, cotado a US$ 37,90 cents por unidade de ferro por tonelada (Fe Unit), FOB Ponta da Madeira, Brasil. "O preço para o Standard Sinter Feed SSF foi estabelecido em US$ 36,45 cents por unidade de ferro por tonelada (Fe Unit), FOB Tubarão, Brasil, correspondente a um aumento de 17,43%", diz comunicado da empresa brasileira. A Vale diz que o acordo foi fechado após rodadas de negociações iniciadas em dezembro de 2003. "Em 2004, a CVRD fornecerá à Arcelor uma quantidade de minério de ferro superior a 22 milhões de toneladas." A Vale diz ainda que deverá celebrar acordos similares com clientes da Europa e Ásia nos próximos dias, tendo por base o aumento de 18,62% acordado para o minério de ferro fino de Carajás, CJF.