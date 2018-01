Vale e CST recebem financiamentos de banco japonês Depois do mercado externo retomar o crédito aos bancos brasileiros, agora é a vez das empresas nacionais voltarem a acessar recursos estrangeiros. Hoje, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e a Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) fecharam financiamentos no valor total de US$ 339 milhões com o Japan Bank of Internacional Cooperation (JBIC), banco oficial japonês de fomento à exportação. A maior parte dos recursos ficará com a mineradora, que receberá US$ 300 milhões. O empréstimo será liberado à Vale em duas etapas. A primeira, de US$ 150 milhões, será desembolsada ao longo dos próximos dois meses e o restante a partir de abril, quando começa o ano fiscal japonês. Os recursos não vão entrar no País de uma só vez. O diretor do Departamento de Finanças Corporativas da mineradora, Tito Botelho, explica que serão pequenos desembolsos, com objetivo de financiar projetos já realizados e outros investimentos em curso. Os primeiros US$ 150 milhões serão diluídos ao longo dos próximos dois meses. A partir de abril, quando o novo orçamento do JBIC estará vigente, a instituição irá desembolsar os outros US$ 150 milhões até o final do ano. O contrato referente à primeira parcela será assinado em Tóquio na próxima sexta-feira. O empréstimo tem prazo de pagamento de até 10 anos, com prazo médio de 5 anos. O custo é de taxa Libor mais 2% ao ano. O executivo informou ainda que os recursos serão utilizados no setor de logística, principalmente para a compra de locomotivas, a melhoria de trilhos e automação de ferrovias. Segundo ele, uma parcela importante desse financiamento será destinada também aos portos de Tubarão, em Vitória, e de São Luiz, no Mato Grosso. CST Já o contrato da CST foi assinado hoje. A companhia informou que o financiamento foi o primeiro obtido com base exclusivamente no "risco empresa", sem a exigência de garantias do governo. Segundo nota divulgada pela empresa, o dinheiro será aplicado na importação de equipamentos e serviços da implantação da quarta central termelétrica e do sistema de recuperação de gases da aciaria. A nova termelétrica terá capacidade de produção de 75 megawatts, elevando para 300 megawatts a capacidade de geração própria de energia da CST. "Esses projetos são parte do plano de otimização que prevê a elevação da capacidade de produção de placas de aço da CST para 5 milhões de toneladas por ano, a partir de janeiro de 2004, inseridos na estratégia da empresa de garantir a estabilidade operacional da sua planta e a qualidade ambiental de suas operações", informou a empresa em nota divulgada hoje à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).