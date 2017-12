Vale emite US$ 500 milhões em bônus para 30 anos A Companhia Vale do Rio Doce anunciou nesta sexta-feira que concluiu uma emissão de US$ 500 milhões em bônus, com vencimento em 30 anos. O spread é de 338 pontos acima do título de 30 anos do Tesouro norte-americano. Esta é a mais longa emissão de títulos já feita por uma empresa brasileira. A Vale obteve rating "Ba2" da agência Moody´s para a emissão.