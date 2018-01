Vale encomenda 300 caminhões da Scania A fabricante de caminhões sueca Scania AB divulgou nesta quarta-feira que recebeu uma encomenda de pelo menos 300 caminhões da mineradora brasileira Vale do Rio Doce. O valor do negócio não foi anunciado. Os caminhões serão utilizados no transporte de minério de ferro de um grande projeto da mineradora em Minas Gerais, segundo a Scania, acrescentando que o acordo contém a opção de fornecimento de mais veículos, caso seja necessário. A Scania vem tentando resistir a uma oferta hostil de compra de US$13,6 bilhões feita por sua rival alemã MAN AG.