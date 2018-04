Vale enfrenta greve em mineradora no Canadá A Vale informou que 3.189 funcionários da mineradora no Canadá entraram em greve. Os trabalhadores rejeitaram a proposta da companhia para um novo acordo coletivo. As principais divergências ocorrem por conta da proposta de redução do "bônus de níquel" e da reformulação do plano de aposentadoria, conforme os representantes do sindicato.