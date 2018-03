Vale entrega documento ambiental para projeto no ES A Vale informou hoje em comunicado que entregou ontem o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impactos ao Meio Ambiente (EIA-RIMA) do projeto de construção da Companhia Siderúrgica Ubu (CSU) ao governo do Estado do Espírito Santo. De acordo com o informe da mineradora, a usina terá capacidade anual de cinco milhões de toneladas de placas de aço e será instalada em Anchieta, no sul do Espírito Santo.