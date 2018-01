Vale espera dobrar exportações em quatro anos A Companhia Vale do Rio Doce espera dobrar suas exportações nos próximos quatro anos. Os fortes investimentos que a companhia anunciou hoje, que somam US$ 6,6 bilhões nos próximos oito anos, serão fundamentais para ampliar a capacidade de produção da empresa. No ano passado, o grupo Vale do Rio Doce exportou US$ 3,2 bilhões. A expectativa para este ano é um resultado ligeiramente acima deste patamar. Já para 2004, com a entrada dos primeiros projetos de cobre, as exportações registrarão um aumento expressivo. A previsão para 2007 é de exportações totais de US$ 7 bilhões. O diretor financeiro da Vale, Fábio Barbosa, lembrou que apenas os projetos de cobre devem render uma receita de US$ 1 bilhão a partir de 2007. Minério de ferro O presidente da Vale do Rio Doce, Roger Agnelli, espera um aumento médio superior a 10% no preço do minério de ferro este ano. No ano passado, o preço caiu cerca de 2,4%. Essa recuperação seria reflexo da forte demanda pelo produto que vem sendo registrada nos últimos meses. Ele lembrou que a companhia trabalha hoje no limite de sua capacidade e que a demanda internacional por minério cresceu acima das expectativas. Tanto que a empresa espera bater novos recordes de produção e exportação em 2003. Agnelli destacou que o setor siderúrgico se recuperou com a China liderando esse crescimento. Além disso, os Estados Unidos passam por um momento de consolidação e, com isso, parte da produção local vem sendo substituída por importações. "Essa demanda forte não é privilégio só da Vale. Todos estão trabalhando no máximo da capacidade produtiva. O crescimento foi mais rápido do que esperávamos," disse o executivo. Ele afirmou que o principal desafio da companhia para este ano é superar o resultado de 2002, quando ela já trabalhou no máximo de sua capacidade. O presidente da Vale destacou ainda que os investimentos no setor de minério de ferro são de prazo de maturação longo e que agora a companhia está conseguindo obter os frutos dos investimentos feitos há dois anos. Recordes de produção e exportação O presidente da Vale do Rio Doce espera que a empresa bata novos recordes de produção e exportação este ano. Segundo ele, mesmo com a companhia operando no limite da capacidade, será possível obter pequenos ganhos de produtividade. O executivo adiantou que a expectativa é de que as exportações fiquem ligeiramente acima dos US$ 3,2 bilhões registrados em 2002. Roger Agnelli avalia ainda que a mineradora tem potencial para nos próximos anos atingir um valor de mercado em linha com o das três principais mineradoras mundiais. O valor de mercado da companhia hoje está em US$ 11 bilhões. Segundo ele, esse valor ainda está bem aquém do potencial de crescimento da companhia, principalmente após os próximos investimentos, que serão feitos nos próximos oito anos, que somarão US$ 6,6 bilhões. Captações A Vale pretende realizar os investimentos de US$ 6,6 bilhões previstos para os próximos oito anos com recursos próprios, afirmou Agnelli. Ele lembrou que a geração de caixa vem crescendo cerca de 10% ao ano e deve se manter nesse ritmo. Ele não descartou a possibilidade de realizar captações, mas avalia que a mineradora só acessará o mercado externo se houver uma janela de oportunidade compatível com os planos da companhia. Compra da norueguesa Elken Rana Roger Agnelli não quis comentar os rumores de que a mineradora estaria comprando a norueguesa Elken Rana, produtora de ferro-cromo. O executivo se limitou a afirmar que qualquer aquisição da companhia será anunciado oficialmente quando for possível.