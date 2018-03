Vale estuda construir terminal portuário na China, diz Agnelli

A Vale está estudando construir um terminal portuário na China. Segundo o presidente da mineradora, Roger Agnelli, a empresa está conversando com o governo chinês e com várias províncias, mas ainda não existe um prazo para realizar o investimento. "Vai acontecer um dia. É preciso ter paciência para negociar com os chineses", afirmou. De acordo com o executivo, o terminal será usado para receber o novo navio da empresa, com capacidade para transportar 400 mil toneladas de minério, e contribuir para a distribuição do material na China.

Atualmente, a Vale está procurando estaleiros para produzir este navio de grande porte no Brasil, mas Agnelli disse que não existem estaleiros aptos para este tipo de embarcação no País. "Acho que o Brasil terá condição de atender no futuro, mas atualmente existe uma demanda muito grande no Brasil por plataformas e os estaleiros estão prontos para atender as demandas da Petrobrás ", disse.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o executivo, os estaleiros informaram que só poderão atender a demanda da Vale em 2015, por isso a empresa está pulverizando a produção de navios em diferentes países. Ele lembrou que em 2007 os estaleiros não puderam atender a Vale, o que levou a companhia a comprar 12 navios na China em 2008. Hoje a mineradora está produzindo 50 navios no Brasil.

Agnelli participou hoje de um evento na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) para anunciar investimentos de R$ 40 milhões em pesquisa em parceria com a instituição nas áreas de mineração, energia, ecoeficiência e biodiversidade. No total serão investidos R$ 120 milhões, em São Paulo, Pará e Minas Gerais, em parceria com as fundações de cada Estado.