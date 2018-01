Vale faz críticas e ameaça cancelar investimentos Um dia após divulgar um lucro recorde de R$ 4 bilhões no terceiro trimestre, a Companhia Vale do Rio Doce endureceu as críticas aos entraves regulatórios e ao câmbio, que vêm dificultando os projetos de crescimento da mineradora. Nesta quinta-feira, a empresa ameaçou cancelar seu projeto de expansão no Porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro. Orçado em R$ 80 milhões, o empreendimento não consegue há dois anos obter a licença da prefeitura de Itaguaí para sair do papel. "É quase um calvário investir no País", reclamou o diretor executivo de Finanças da mineradora, Fábio Barbosa. Segundo ele, o governo precisa repensar sua política de estímulo ao desenvolvimento. "Não há crescimento sem investimentos. (...) Acabamos tropeçando em nós mesmos", disse. O diretor de Assuntos Corporativos da Vale, Tito Martins, também se mostrou preocupado com o impacto que as deficiências nos marcos regulatórios brasileiros podem trazer para os planos de expansão da empresa. "Podemos ter outros projetos cancelados no futuro por conta dessas dificuldades", explicou. Entre eles está o interesse da mineradora em participar da licitação do Porto de Paul, no Espírito Santo. Segundo ele, existe hoje um grande grau de incerteza no negócios. Por isso, a Vale ainda estuda se participará do leilão. A lentidão na obtenção pela companhia de licenças ambientais vem pressionando seus os custos operacionais. É o caso da mina de bauxita em Paragominas, no Pará. O atraso obrigou a companhia a comprar bauxita para a produção de alumínio de terceiros, o que elevou os custos. Os custos operacionais da Vale subiram US$ 500 milhões em 2006, sendo que 25% desse total refletem os aumentos de custos em função da valorização do real frente ao dólar. Barbosa destaca que todas as exportadoras brasileiras vêm sendo afetadas pelo atual patamar do dólar. Segundo ele, com a valorização do real, a competitividade das exportadoras diminuiu na comparação com as concorrentes internacionais. "Esse é um ponto importante que temos que refletir. O Brasil tem todas condições para ser um dos países mais fortes no mercado internacional em termos de competitividade", afirmou. Barbosa disse que a questão cambial é um tema que deveria ser motivo de reflexão pelo governo. "O Brasil tem todas as condições de ter nas exportações um dos principais elementos de dinamismo de crescimento no longo prazo", concluiu. Lucros A companhia anunciou na quarta-feira recordes históricos de receita, lucro e geração de caixa no terceiro trimestre do ano. A Vale acumulou, em nove meses, lucro líquido de R$ 10,1 bilhão, resultado 29% superior ao período de janeiro a setembro de 2005. Como a compra da mineradora canadense Inco foi fechada no mês passado, o negócio, o mais vultoso já feito por uma empresa latino-americana, ainda não se refletiu no balanço da empresa. A Vale, que já adquiriu 86,6% das ações da canadense, pretende comprar o capital integral e estima despender US$ 17,6 bilhões, dos quais US$ 2 bilhões de caixa próprio. Na contramão da desvalorização cambial, a mineradora brasileira conseguiu elevar em 44,5% as exportações nos nove primeiros meses do ano, ante igual período de 2005. Foram vendidos ao exterior US$ 7,237 bilhões, resultado do aumento da quantidade exportada e também das excelentes cotações que a Vale tem conseguido por seus produtos. O saldo líquido (exportações menos importações) foi de US$ 6,599 bilhões, um crescimento de 46% em relação a 2005 e consolidou a empresa na liderança das exportadoras nacionais. Sozinha, a Vale contribuiu, no período, com 19,3% para o saldo da balança comercial brasileira que acumulou, de janeiro a setembro, US$ 33,974 bilhões. A companhia concentrou no terceiro trimestre um lucro de R$ 4 bilhões o que, além de representar um recorde trimestral, também foi quase a metade do resultado total de nove meses. As vendas de minério de ferro no terceiro trimestre superaram 63 milhões de toneladas, também um recorde trimestral, refletindo o aquecimento do mercado mundial na demanda pelo produto.