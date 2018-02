Vale faz megaoferta por mineradora canadense A Companhia Vale do Rio Doce quer comprar a Inco Limited, pagando 86 dólares canadenses por ação ordinária, à vista. Em entrevista coletiva dada na manhã desta sexta-feira-feira, presidente da companhia, Roger Agnelli, afirmou que, no total, a megaoferta corresponderá a US$ 17,8 bilhões. Se a compra for concluída a Vale assumirá a posição de maior mineradora de níquel do mundo. Em fato relevante publicado na manhã desta sexta, a brasileira diz que a aquisição da Inco concorrerá para formação de uma das três maiores mineradoras diversificadas do mundo, com liderança no mercado global de minério de ferro, pelotas, níquel, bauxita, alumina, manganês e ferro ligas. Uma vez concluída a operação, juntando a atual Vale do Rio Doce e a Inco, o valor de mercado da nova empresa subirá para cerca de US$ 77 bilhões, só ficando abaixo da BHP, cujo valor de mercado no final de junho era de US$ 135,3 bilhões. RANKING DAS PRINCIPAIS MINERADORAS DO MUNDO ATUAL VALOR DA EMPRESA* (US$ Bilhão) NACIONALIDADE COMO FICARÁ O RANKING 1. BHP Billinton 135,3 Anglo australiana BHP 2. Rio Tinto 73,4 Anglo australiana Vale (com US$ 77 bilhões) 3. Anglo American 65,6 Sul africana Rio Tinto 4. Vale 59,8 Brasileira Anglo 5. Alcoa 35,2 Norte-americana Alcoa A compra será financiada por meio de uma linha compromissada (committed bridge loan facility) de dois anos com quatro grandes bancos: Credit Suisse, UBS, ABN AMRO e Santander. Segundo Agnelli, os quatro bancos que estão apoiando a Vale aportarão quantias iguais em torno de US$ 4,5 bilhões para cada um. A Vale espera substituir este financiamento por um pacote de longo prazo num período de até 18 meses após a conclusão da transação proposta. A empresa diz que, como continua "firmemente compromissada a manter seu grau de investimento", preservará a flexibilidade financeira após a transação e continuará buscando a melhoria da classificação de risco. Mais detalhes da oferta serão incluídos na proposta oficial de aquisição e em documentos que serão enviados aos acionistas da Inco. A Vale espera lançar formalmente esta oferta em anúncios em jornais na segunda-feira, 14 de agosto. A proposta estará aberta para adesão por 45 dias após o envio da oferta formal por correio. A conclusão da oferta estará sujeita a um número suficiente de ações, de modo que a Vale possua pelo menos 66,67% de todas as ações ordinárias da Inco, baseado em critério de diluição total. A oferta também está condicionada ao recebimento de todas as aprovações regulatórias necessárias, ausência de processos, inexistência de mudança material na Inco e outras condições determinantes. A Vale diz ainda que não manteve contato com os administradores da Inco, "mas gostaria de ter oportunidade de trabalhar com a empresa de modo a assegurar o sucesso da transação". A Inco é uma empresa canadense líder no mercado global de níquel, sendo a segunda maior produtora e a primeira em reservas de níquel do mundo. Em 2005, a Inco apresentou receita de US$ 4,518 bilhões e lucro líquido de US$ 836 milhões. A dívida total da Inco em 30 de junho de 2006 era de US$ 1,921 bilhão. Risco Por conta da proposta de compra, a agência de classificação de risco Fitch Ratings colocou o rating de probabilidade de inadimplência de emissor (IDR, na sigla em inglês) em moeda local (BBB) da Vale. A revisão engloba também as notes - séries 2000-1 e 2000-3 - da CVRD Finance Ltd. (BBB+) e o rating em Escala Nacional da CVRD, que atualmente é AAA(bra). A Fitch, porém, confirmou a classificação para a probabilidade de inadimplência de emissor em moeda estrangeira (BBB-) e das notes não garantidas da Vale com vencimento em 2016 e 2034 (BBB-). Este texto foi atualizado às 17h49.