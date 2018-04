Vale fecha acordo com 15 sindicatos de todo o País A mineradora Vale do Rio Doce informou ontem que todos os 15 sindicatos majoritários que representam os 38 mil empregados próprios da empresa aceitaram o acordo de licença remunerada proposto pela companhia no mês de janeiro. Segundo informações da empresa, os últimos sindicatos que aderiram ao acordo foram o Sindicato Metabase de Itabira, o Sindicato Metabase de Congonhas e Ouro Preto (Inconfidentes) e o Sindicato dos Ferroviários. Essas entidades representam 11,3 mil trabalhadores. O Sindicato dos Ferroviários é a maior entidade de trabalhadores da Vale, com 6,8 mil funcionários. A proposta da empresa oferece licença remunerada com 50% do salário-base e o piso de R$ 856 previsto no acordo coletivo de trabalho de 2007/2009. Além disso, compromete-se a manter, até 31 de maio de 2009, os empregos de quem aceitar o acordo. Inicialmente, a proposta foi feita a sete sindicatos de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, mas ela foi estendida para todo o País. A Vale destacou que ainda não foi preciso conceder a licença remunerada a nenhum empregado. A diferença é que, a partir de agora, todos os funcionários estão englobados no acordo. "A empresa ressalta que somente utilizará a licença remunerada em último caso e dependendo das condições de mercado", informou por meio de nota. NATALIA GÓMEZ