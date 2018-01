Vale fecha alta de 9,5% no minério com Japão e Coréia As maiores siderúrgicas do Japão aceitaram uma elevação de 9,5% no preço do minério de ferro a ser fornecido pela Companhia Vale do Rio Doce em 2007, informaram porta-vozes das empresas. Tanto a Nippon Steel, segunda maior siderúrgica do mundo, quanto a JFE Steel, quarta maior do setor, informaram que concordaram com o reajuste definido pela mineradora brasileira. O porta-voz da JFE Steel disse que este foi o primeiro acordo de preço de minério de ferro para o ano que começa em abril. "As negociações com as outras empresas vão acontecer mais tarde." O aumento de 9,5% também foi negociado pela Vale com a Pohang Steel Corporation (Posco), a maior siderúrgica da Coréia. O aumento vale tanto para o minério de ferro fino de Carajás, SFCJ, quanto para o minério de ferro fino do Sistema Sul, SSF. A Vale, maior produtora de minério de ferro do mundo, definiu o patamar de preços de 2007 em primeiro lugar com o grupo siderúrgico chinês Baosteel, maior da China e representante dos fabricantes de aço do país, em negociações concluídas na semana passada. Foi a primeira vez que uma siderúrgica chinesa liderou o nível de reajuste anual com as mineradoras. O aumento nos preços começa a valer a partir de 1º de abril e ficou dentro das expectativas do mercado. Ele é mais modesto que o reajuste de 19% acertado em 2006 e de 71,5% definido em 2005.